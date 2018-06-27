Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность двух жителей Днепропетровской области, которые в запрещенных российских социальных сетях провоцировали Интернет-пользователей к массовым беспорядкам в День Конституции Украины. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает .

Установлено, что жители Днепра и Желтых Вод по заданию представителей спецслужб России распространяли в соцсетях умышленно подготовленные материалы, которые адаптировали именно для жителей региона.

"В течение последнего месяца основные "усилия" злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции Украины. Среди материалов также обнаружены "обвинения" подразделений Объединенных сил в провокациях обстрелов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и ложные "справки" сторонников террористов со значительно завышенными потерями Вооруженных Сил Украины. Злоумышленники агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и насильственному изменению конституционного строя нашего государства", - отметили в спецслужбе.

В ходе проведения санкционированных следственных действий правоохранители изъяли компьютерное оборудование, которое злоумышленники использовали для распространения антиукраинских материалов и призывов к совершению действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины.

"У агитаторов также обнаружены инструкции, умышленно разработанные и предоставленные для распространения представителями спецслужб РФ, для обхода блокировки запрещенных в Украине социальных сетей и Интернет-сайтов", - сообщили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 110 УК Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Каменец-Подольском разоблачили агитатора, который инспирировал межнациональную рознь и антиукраинскую пропаганду в интересах страны-агрессора.

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