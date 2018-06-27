Договориться об установлении режима тишины по всей линии разграничения на Донбассе трехсторонней контактной группе в Минске будет непросто, отметил представитель Украины в подгруппе по безопасности этой группы Евгений Марчук. Марчук подчеркнул, что "недоверие сторон зашкаливает" Фото предоставлено телеканалом NewsOne "Будет попытка договориться и, главное, отработать технологию обеспечения прекращения обстрелов, то есть установление режима тишины по всей линии фронта. А это 426 километров. Прекратить хотя бы на два летних месяца, когда жатва, каникулы, отпуска... На последних переговорах 13 июня мы в нашей рабочей группе по вопросам безопасности договорились, что подготовимся и попробуем выйти на согласованные действия, чтобы достичь этой цели. Тогда же эту идею высказал господин Мартин Сайдик – главный координатор от ОБСЕ в трехсторонний контактной группе, обратив внимание на то, что мы должны использовать малейшие возможности или поводы, чтобы попытаться остановить обстрелы", – написал Марчук.Он добавил, что сегодняшние переговоры будут очень непростыми. Марчук подчеркнул, что "недоверие сторон зашкаливает, оснований для этого предостаточно"."Технология обеспечения реализации договоренностей серьезно ослаблена. Россия в одностороннем порядке вышла из СЦКК (Совместного центра по контролю и координации) в декабре 2017 года под надуманным предлогом. А это значит, что лучшие договоренности без прямого участия в их реализации военных РФ и Украины, которые входили в состав СЦКК, практически обеспечить очень и очень трудно. Патрули СММ ОБСЕ (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. – ) не комбатанты и они не могут ни во что вмешиваться. Более того, согласно их мандату, при малейшей им угрозе они должны немедленно покидать опасную зону. И они не могут нарушать это правило", – добавил он.Марчук отметил, что подгруппа по безопасности попытается договориться о режиме прекращения огня, и напомнил, что уже есть положительный опыт."В 2016 году нам удалось договориться и шесть недель удержать режим тишины. За эти шесть недель не погиб и не был ранен ни один украинский солдат. Немало украинских жизней тогда были спасены. Но сейчас ситуация гораздо сложнее. Много новых факторов", – подчеркнул представитель Украины в подгруппе по безопасности. https://www.facebook.com/marchuk.yevgen/posts/1772775392801619 Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но оно постоянно нарушается. В последний раз режим тишины должен был начать действовать 30 марта, однако боевики сорвали его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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