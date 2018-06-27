США настаивают на скорейшем внесении изменений в украинский
закон об Антикоррупционном суде. Об этом заявил и.о. заместителя
помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс, передает "Радио
Свобода".
"Только внесение изменений в этот закон, согласно которым суд
сможет рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию,
поможет преодолеть коррупционные угрозы", - отметил Эндрюс.
В то же время он указал на необходимость прямых переговоров
Украины с МВФ по этому поводу. Он также добавил, что Украина до сих
пор не достигла критической точки в борьбе с коррупцией, так как
без изменений в закон дела продолжат рассматривать коррумпированные
суды.
"Поскольку антикоррупционный суд - один из важнейших пунктов
переговоров (Украина - ред.) С Международным валютным фондом и
является условием для получения нового транша в размере 1,9
миллиарда долларов, эти переговоры ... должны быть непосредственно
между Украиной и МВФ.
Мы еще раз настойчиво заявляем - это переговоры с фондом, не по
Соединенными Штатами. Это то, о чем Украина и МВФ договорились - и
если фонд будет доволен, мы тоже будем довольны ", - подчеркнул
дипломат.
Отвечая на вопрос Радио Свобода, какие последствия будет иметь
ситуация, если Верховная Рада откажется принимать такие изменения в
закон, Эндрюс отметил, что именно по усилиям в борьбе с коррупцией
в Соединенных Штатах судят, насколько Украина продвигается на пути
реформ.
"Украина серьезно продвинулась, но так и не достигла критической
точки, после которой все проведенные реформы начнут работать вместе
...
Без суда, куда бы (все антикоррупционные структуры) могли
направить дела, все результаты дел по борьбе с коррупцией против
пойдут в старых судов, откровенно говоря, сами остаются
коррумпированными.
Поэтому мы и говорим - Украина прошла часть пути, но должна
закончить дело полностью ", - пояснил Эндрюс.
Джорган Эндрюс также отметил, что частью необходимых реформ
является избавление от влияния олигархов и сказал, что именно в
этом есть одна из причин задержки с реформами.
"Мы должны помочь Украине разорвать цепь между интересами
олигархов и властью и системой.
И сложные реформы настолько сложно проводить именно через этот
конфликт интересов, и мы должны помочь украинскому правительству
принимать решения, в интересах всех украинский, не только
нескольких богатых и влиятельных лиц", - отметил Эндрюс.
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