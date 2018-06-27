США настаивают на скорейшем внесении изменений в украинский закон об Антикоррупционном суде. Об этом заявил и.о. заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс, передает "Радио Свобода".

"Только внесение изменений в этот закон, согласно которым суд сможет рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию, поможет преодолеть коррупционные угрозы", - отметил Эндрюс.

В то же время он указал на необходимость прямых переговоров Украины с МВФ по этому поводу. Он также добавил, что Украина до сих пор не достигла критической точки в борьбе с коррупцией, так как без изменений в закон дела продолжат рассматривать коррумпированные суды.

"Поскольку антикоррупционный суд - один из важнейших пунктов переговоров (Украина - ред.) С Международным валютным фондом и является условием для получения нового транша в размере 1,9 миллиарда долларов, эти переговоры ... должны быть непосредственно между Украиной и МВФ. Мы еще раз настойчиво заявляем - это переговоры с фондом, не по Соединенными Штатами. Это то, о чем Украина и МВФ договорились - и если фонд будет доволен, мы тоже будем довольны ", - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос Радио Свобода, какие последствия будет иметь ситуация, если Верховная Рада откажется принимать такие изменения в закон, Эндрюс отметил, что именно по усилиям в борьбе с коррупцией в Соединенных Штатах судят, насколько Украина продвигается на пути реформ.

"Украина серьезно продвинулась, но так и не достигла критической точки, после которой все проведенные реформы начнут работать вместе ... Без суда, куда бы (все антикоррупционные структуры) могли направить дела, все результаты дел по борьбе с коррупцией против пойдут в старых судов, откровенно говоря, сами остаются коррумпированными. Поэтому мы и говорим - Украина прошла часть пути, но должна закончить дело полностью ", - пояснил Эндрюс.

Джорган Эндрюс также отметил, что частью необходимых реформ является избавление от влияния олигархов и сказал, что именно в этом есть одна из причин задержки с реформами.

"Мы должны помочь Украине разорвать цепь между интересами олигархов и властью и системой. И сложные реформы настолько сложно проводить именно через этот конфликт интересов, и мы должны помочь украинскому правительству принимать решения, в интересах всех украинский, не только нескольких богатых и влиятельных лиц", - отметил Эндрюс.

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