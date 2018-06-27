Федерация мясников Франции считает шокирующим, что часть населения
хочет "навязать огромному большинству своей образ жизни", прибегая
к агрессии. Мясники пожаловались на агрессию активистов-веганов
Фото: ЕРА (архив) В частности, мясники обратились к министру
внутренних дел Франции Жерару Коллому.Гиар считает шокирующим, что
часть населения хочет "навязать огромному большинству своей образ
жизни".В письме говорится, что некоторые веганы хотят "посеять
террор".Письмо последовало за рядом нападений на мясные и рыбные
лавки, которые произошли во Франции в этом году.
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