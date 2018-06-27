Известная российская художница Катрин Ненашева рассказала, как над ней издевались люди в военной форме в оккупированном Донецке.

Соответствующий пост с фотографиями она разместила на своей странице в , приурочив его в честь Дня поддержки жертв пыток, который формально прошел 26 июня в России, Украине и Беларуси. Однако, позже она удалила этот рассказ, передает .

Ненашева рассказала, что приехала в "ДНР" с "очень близким человеком С.", который не захотел, чтобы его имя упоминалось. Это произошло в мае, после инаугурации президента Владимира Путина.

"А приехали мы, потому что часть родственников у меня из Горловки, там похоронена бабушка, остался дом дедушки, с которым неизвестно, что происходит с начала войны. Это очень важная и личная для меня история. Но такая версия никого не устроила. После допроса люди в масках надели на нас черные мешки и наручники, затолкали в грузовик, увезли в неизвестную сторону", - отметила художница.

По словам Ненашевой, их начали избивать еще в грузовике.

"Твари ***ные, сейчас на*** вас на минах подорвем, а перед этим в***ем", - неистово орал человек в грузовике, запрещая говорить и двигаться. Играла громкая музыка, оглушающая до полуобморока. при каждом движении ударял по коленям и голове, продолжая угрожать смертью "через 15 минут". Это были одни из самых страшных 15 минут в моей жизни", - отметила Ненашева.

Позже, их продолжили пытать в "кабинетах", где уже ждали пьяные мужчины, которые называли себя "контрразведчиками".

"Избиения ногами, руками и чем не попадя продолжались около трех часов. Засовывать пальцы в рот, заставлять есть, когда тошнит, делать вид, что писаешь на человека, когда он в мешке — по сравнению с угрозой проведения тока по внутренним органам, такие пытки казались легким приколом. В какой-то момент ко мне приставили взведенный пистолет — сначала к коленям, потом к ребрам. Над ребрами осталось два мелких, едва заметных синяка. Через какое-то время пистолет оказался у сердца. Меня кто-то зажимал за шею, тыкая дулом то в челюсть, то в щеку, то в висок", - подчеркнула художница.

Девушка прижималась к стене, пока ей угрожали, после чего боевики достали автомат. Человек в форме заявил, что забрал оружие у мертвого чеченца, которого сам убил. "Офицер" говорил, что может делать с заложниками все, что угодно.

Ненашева также рассказала, что слышала крики своего друга. Однако увидела мужчину только на утро. Все его лицо было в синяках и изменило форму, а одежда стала грязной. Кроме того, кроссовки были растоптаны.

"На очередном допросе в кабинет влетел "офицер": "Что ты думаешь, мы тут вас держим?". Тайна раскрылась. По словам "офицера", сотрудники готовили на меня, как на "протестную фигуру" убийство на территории "ДНР", чтобы совершить провокацию. То есть все это время меня спасали. А С., по их мысли, был моим убийцей и агентом — именно следовательно они так над ним издевались. "Мы уже поймали настоящего преступника. Извини, если что", – "офицер" подал С., руку и удалился навсегда", – отметила Ненашева.

В результате, художницу с другом посадили в такси, которое отвезло их на границу с Россией.

А это художница написала в ответ на реакцию своих подписчиков.















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