Американские чиновники сомневаются в том, что предстоящий саммит президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, который должен пройти в июле, приведет к каким-либо серьезным изменениям в отношениях двух стран, передает со ссылкой на Financial Times.

Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон должен составить план повестки дня ожидаемой встречи во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а затем с самим Путиным в Москве в среду.

По словам высокопоставленного российского чиновника, саммит состоится после визита Трампа в Великобританию 13 июля.

Вопреки предыдущим ожиданиям, что лидеры могут встретиться в Австрии, обе стороны достигли предварительной договоренности о другой стране, которая логистически является удобной, сказал чиновник.

Хотя саммит с Трампом будет достижением для Путина, потому что Россия искала такой возможности в течение 18 месяцев, Кремль вряд ли выйдет из нее триумфатором, пишет издание.

Ожидания прорыва в отношениях, как отмечается, - небольшие, как у Москвы, так и у Вашингтона.

Американские чиновники сомневаются в том, что президент может заключить какую-нибудь "большую сделку" с Россией, но некоторые из них отмечают перспективу усилий, направленных на ослабление напряженности, что может произойти в результате встречи лидеров с глазу на глаз.

"Трамп последовательно смягчал удары и очень, очень не хотел критиковать Путина. Я думаю, что повестка дня скорее в том, чтобы создать побольше шума, а не в том, чтобы попытаться достичь сдвигов с мертвой точки в отдельных сферах отношений между Россией и США", - заявил прежний директор совета нацбезопасности США по вопросам России Эндрю Вайсс.

Эта оценка отражает и ожидания в Кремле. "Я не думаю, что мы сможем достичь соглашения, которое будет прорывом - это скорее демонстрация", - сказал источник в Кремле.

В Кремле ожидают, что оба лидера обсудят вопросы Украины, Сирии, Северной Кореи и контроль над вооружениями, однако не надеются на хотя бы минимальные договоренности в хотя какой-то из этих областей.

"Трамп может пойти на псевдосоглашение, которое будет казаться важным. В котором мы получим непонятные обещания Путина (по Украине - ред.) в обмен на одностороннее ослабление санкций, и/или преднамеренную попытку США навредить саммиту НАТО, Путину могут предложить работать вместе в области безопасности за рамками НАТО", - отметил прежний высокопоставленный сотрудник госдепа США Дэниэл Фрид.

Эксперты считают, что одной из основных тем встречи будет ядерное разоружение, это подтверждают и в российском МИДе, но разговор на эту тему возможен, только если стороны доверяют друг другу, а такого уровня доверия между США и Россией сейчас нет.

"Нам понадобился бы слишком высокий уровень доверия... Сейчас такого доверия нет и в помине", - отметил источник в Кремле.

Напомним, Белый дом рассматривает Хельсинки для будущей встречи Трампа с Путиным.

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