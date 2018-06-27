Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поблагодарил соавторов резолюции Конгресса США о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Парубий встретился в США с конгрессментами Питером Роскамом и Дэвидом Прайсом Фото: rada.gov.ua Парубий встретился в США с сопредседателями Комиссии по демократическому партнерству Палаты представителей Конгресса США Питером Роскамом и Дэвидом Прайсом."Парубий поблагодарил за то, что конгрессмены стали соавторами и разработали резолюцию о том, что Голодомор признается геноцидом украинского народа. Председатель Верховной Рады выразил надежду, что эта резолюция по Голодомору будет принята Конгрессом в этом году, ведь это символично – в этом году весь мир чтит 85-ю годовщину Голодомора", – сказано в сообщении.Стороны также обсудили возможность привлечения экспертов из США для наработки рекомендаций по важным реформам повестки дня украинского парламента.В Украине Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. По словам главы Института национальной памяти Владимира Вятровича, 81% украинцев считают Голодомор геноцидом.Геноцидом XX века Голодомор уже признали Австралия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Португалия и Венгрия, а также 11 американских штатов.В 2015 году в Вашингтоне установили памятник жертвам Голодомора.7 декабря 2016 года Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.В июне 2018 года резолюцию представили в Палате представителей Конгресса США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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