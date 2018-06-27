Столичная прокуратура сообщила о подозрении 39-летнему уроженцу города Сумы, который предоставил ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожной станции "Караваевы Дачи". Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает

Как сообщили в прокуратуре, 24 июня 2018 в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в г. Киеве поступило сообщение о подготовке взрыва на железнодорожной станции "Караваевы дачи".

"В ходе отработки указанной информации правоохранители эвакуировали 53 человека - посетителей и работников станции. На место происшествия выезжали работники взрывотехнической и кинологической служб, однако никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Проведенными первоочередными следственными действиями "минера" удалось установить и задержать", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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