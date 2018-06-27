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Кузин: Ехать на ЧМ в РФ - платить им дань, которая потом превратится в патрончики
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27.06.2018 09:51
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Украинский музыкант, продюсер и радиоведущий Сергей Кузин
признался, что будет дистанционно смотреть чемпионат мира по
футболу, который проходит в РФ. Кузин: Я лучше скажу, что буду
смотреть интересные игры, которые мне кажутся важными, чем
лицемерно тут топать ногами, а потом подленько смотреть Фото:
Сергей Кузин / Instagram Об этом он рассказал в интервью
ObozTV."Ехать сейчас туда – это означает платить им налог,
которая потом превратится в патрончики, а их потом привезут на
красивых белых грузовиках. Для меня эта ситуация неприемлема, как и
неприемлемо все, что связано с Россией на этом чемпионате", –
объяснил он.При этом Кузин отметил, что в РФ есть люди, которые не
поддерживают нынешнюю власть, и с ними можно идти на контакт."Я
любитель очень простой вещи. На последних выборах 10 или 12
процентов не голосовали за этого лысого. Это миллионы людей. Пока
есть хотя бы один, с ними стоит разговаривать. Потому что я
надеюсь, что рано или поздно их станет больше. Не может же этот
вечно там сидеть", – сказал продюсер.Кузин признался, что
смотрит трансляцию чемпионата."Я лучше скажу, что буду смотреть
интересные игры, которые мне кажутся важными, чем лицемерно тут
топать ногами и надувать нос, а потом подленько смотреть. Ну
понятно, матч-открытие я не смотрел и смотреть не собираюсь, а вот
то, что мне интересно, пропускать не хочется", – признался
он.Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14
июня по 15 июля 2018 года.
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