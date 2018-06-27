Украинский музыкант, продюсер и радиоведущий Сергей Кузин признался, что будет дистанционно смотреть чемпионат мира по футболу, который проходит в РФ. Кузин: Я лучше скажу, что буду смотреть интересные игры, которые мне кажутся важными, чем лицемерно тут топать ногами, а потом подленько смотреть Фото: Сергей Кузин / Instagram Об этом он рассказал в интервью ObozTV."Ехать сейчас туда – это означает платить им налог, которая потом превратится в патрончики, а их потом привезут на красивых белых грузовиках. Для меня эта ситуация неприемлема, как и неприемлемо все, что связано с Россией на этом чемпионате", – объяснил он.При этом Кузин отметил, что в РФ есть люди, которые не поддерживают нынешнюю власть, и с ними можно идти на контакт."Я любитель очень простой вещи. На последних выборах 10 или 12 процентов не голосовали за этого лысого. Это миллионы людей. Пока есть хотя бы один, с ними стоит разговаривать. Потому что я надеюсь, что рано или поздно их станет больше. Не может же этот вечно там сидеть", – сказал продюсер.Кузин признался, что смотрит трансляцию чемпионата."Я лучше скажу, что буду смотреть интересные игры, которые мне кажутся важными, чем лицемерно тут топать ногами и надувать нос, а потом подленько смотреть. Ну понятно, матч-открытие я не смотрел и смотреть не собираюсь, а вот то, что мне интересно, пропускать не хочется", – признался он.Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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