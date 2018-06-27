В российском городе Казань строительный кран рухнул на заселенный 18-этажный дом, сообщает Корреспондент .

Кран повредил облицовку дома и три балкона на 14,15 и 16-м этажах. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жильцов не потребовалась.

По данным источника, машинист сначала пытался самостоятельно выбраться из кабины и спуститься вниз.

Позже медики оказали ему помощь.

Стоит отметить, что причины падения крана все еще не установлены.

Как сообщал svodka.net, во Львовской области в результате обвала грунта погиб десятилетний ребенок.

По данным правоохранителей, недалеко от одного из домохозяйств дети копали землянку для игры, при этом пласт почвы упал и засыпал одного из них.

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