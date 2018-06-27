Китай вывел в среду на орбиту два спутника для тестирования новых технологий. Об этом сообщает со ссылкой на Xinhua.

Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" с космическими аппаратами на борту состоялся в 11:30 по пекинскому времени с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

Как сообщается, запущенные два спутника предназначены для тестирования технологий нового типа по формированию сети межспутниковой связи и наблюдению поверхности Земли.

Данная задача - 278-й по счету запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн".

Напомним, японский зонд "Хаябуса-2" долетел до астероида Рюгу для изучения происхождения жизни.

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