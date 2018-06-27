Не секрет, что если на стенах появилась плесень, это может негативно отразиться на здоровье.

Поэтому вывести её нужно как можно быстрее. Если вы хотите избавиться от плесени без использования химических препаратов, то используйте этот простейший рецепт, пишет со ссылкой на .

Что такое плесень?

Это специфический тип грибов. Она возникает при разложении продуктов питания, а также в почве, и разрушает материалы, на которых образовывается. Ее привлекают влажные пространства, следовательно не удивительно, если вы найдете ее в ванной: влажность способствует активному росту.

Плесень процветает в тех местах, которые обеспечивают ей необходимые условия:

• питательные вещества (пищевые продукты)

• подходящее место для роста

• влага

Воздействие плесени на здоровье

Не вся плесень опасна для здоровья, но некоторые бытовые виды могут вызывать проблемы. Их диапазон варьируется от аллергии и респираторных инфекций до развития опухолей.

Если вы постоянно подвергаетесь воздействию плесени — не забывайте носить маску, чтобы фильтровать воздух, которым дышите. Если вы не сталкиваетесь с плесенью регулярно, она все равно может быть токсичной для вашего организма. Даже небольшое воздействие этих токсинов может пагубно повлиять на здоровье.

Недавнее крупное европейское многоцентровое исследование показало связь между воздействием плесени и симптомами астмы. Еще одно исследование, проведенное ЕРА и Национальной лабораторией Беркли, показало, что «Из 21,8 миллиона человек, страдающих астмой в , примерно 4,6 миллиона случаев объясняются сыростью и плесенью в домашних условиях».

Домашняя плесень делится на три категории — А, В, и С. Плесень категории А (сюда относятся Aspergillus и Stachybotrys) еще известна как черная и является самой опасной для здоровья. Её следует немедленно удалить. Делать это должны специалисты. Плесень категории В не токсична, но представляет риск для аллергиков. К ней относятся Cladosporium, Penicillium и Alternaria. Плесень категории С не связана с риском аллергии, но она может повредить всё что угодно в доме. Примером может служить Ulocladium.

Предлагаем рецепт, который позволит избавиться от нетоксичной плесени (виды, которые не распространяют микотоксины) эффективно и быстро. Что же это за секретный ингредиент? Масло чайного дерева. Оно используется в течение многих столетий. Сейчас его применяют во многих случаях.

Для борьбы с плесенью вам понадобятся:

• 2 чайные ложки масла чайного дерева

• 2 чашки воды

• хлопчатобумажная ткань

• пустая бутылка с пульверизатором.

Приготовление и применение средства:

• налейте две чайные ложки масла и две чашки воды в бутылку, закройте крышкой и встряхните.

• распылите раствор на зоны, пораженные плесенью и оставьте на несколько часов.

• используя хлопчатобумажную ткань, тщательно вытрите все обработанные места. Иногда при использовании этого метода применяют сушку воздухом, а не тканью. Повторите 2-3 раза.

Этот способ довольно простой, но очень эффективный. Тем не менее, если вы подозреваете, что плесень распространилась там, где ее не видно, или разрослась до угрожающих размеров, обязательно обратитесь к специалистам!

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