"Зои". Вышел трейлер фильма с Сейду, Макгрегором и Агилерой. Видео
27.06.2018 09:59
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали трейлер
фантастического фильма "Зои". Герои ленты – Зои и Кол – работают в
исследовательской лаборатории. Зои управляет системой, определяющей
качество отношений пар, Кол создает роботов, одному из которых
предстоит испытать прочность отношений главных героев. Но в
результате эксперимента в Зои влюбляется и сам робот. Роли
исполнили Леа Сейду, Эван Макгрегор, Тео Джеймс, Рашида Джонс,
Мэттью Грей Гублер, Миранда Отто, Кристина Агилера. | Сейду
исполнила главную роль Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube
видео Видео:
Movieclips Trailers / YouTube