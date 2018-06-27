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"Зои". Вышел трейлер фильма с Сейду, Макгрегором и Агилерой. Видео
27.06.2018 09:59
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали трейлер фантастического фильма "Зои". Герои ленты – Зои и Кол – работают в исследовательской лаборатории. Зои управляет системой, определяющей качество отношений пар, Кол создает роботов, одному из которых предстоит испытать прочность отношений главных героев. Но в результате эксперимента в Зои влюбляется и сам робот. Роли исполнили Леа Сейду, Эван Макгрегор, Тео Джеймс, Рашида Джонс, Мэттью Грей Гублер, Миранда Отто, Кристина Агилера.   | Сейду исполнила главную роль Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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