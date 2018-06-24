Женщина, которая получила ножевое ранение во время нападения на лагерь ромов во Львове, пыталась защитить своего 10-летнего ребенка, отметил мэр города Андрей Садовый. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лагерь был разбит на окраине Львова Фото: Igor Zinkevych / Facebook "Большинству нападавших 17–18 лет, которыми руководил старший (уже задержан). Погибшего кололи ножами группой и с однозначной целью убийства. Маму порезали за то, что пыталась защитить 10-летнего ребенка", – написал он.Мэр призвал полицию "качественно провести расследование и наказать убийц".По информации Садового, ромы из лагеря, на который напали злоумышленники, проходят по делу в качестве свидетелей. Им предоставят убежище на несколько дней."Один раненый лежит в 8-й больнице в среднем состоянии тяжести. Женщине с ребенком зашили раны и отпустили", – отметил он.Садовый предостерег от комментариев в стиле "так им и надо!"."История показывает, что расстояние от цивилизованного человеческого существа к бездушной бестии невелика. Оставайтесь людьми!" – написал мэр. https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/1847832698589610 Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова совершено набег, в результате чего погиб один человек и ранены четверо, в том числе 10-летний мальчик. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Полиция задержала семерых злоумышленников.Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что "страна скатывается к экстремизму".Полицейские установили и задержали 20-летнего организатора нападения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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