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Садовый о нападавших на лагерь ромов: Погибшего кололи ножами группой и с однозначной целью убийства
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24.06.2018 15:19
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Женщина, которая получила ножевое ранение во время нападения на
лагерь ромов во Львове, пыталась защитить своего 10-летнего
ребенка, отметил мэр города Андрей Садовый. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Лагерь был разбит на окраине Львова
Фото: Igor Zinkevych / Facebook "Большинству нападавших 17–18 лет,
которыми руководил старший (уже задержан). Погибшего кололи ножами
группой и с однозначной целью убийства. Маму порезали за то, что
пыталась защитить 10-летнего ребенка", – написал он.Мэр
призвал полицию "качественно провести расследование и наказать
убийц".По информации Садового, ромы из лагеря, на который напали
злоумышленники, проходят по делу в качестве свидетелей. Им
предоставят убежище на несколько дней."Один раненый лежит в 8-й
больнице в среднем состоянии тяжести. Женщине с ребенком зашили
раны и отпустили", – отметил он.Садовый предостерег от
комментариев в стиле "так им и надо!"."История показывает, что
расстояние от цивилизованного человеческого существа к бездушной
бестии невелика. Оставайтесь людьми!" – написал мэр.
https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/1847832698589610
Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова совершено набег,
в результате чего погиб один человек и ранены четверо, в том числе
10-летний мальчик. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья.
Полиция задержала семерых злоумышленников.Глава Закарпатской
облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что "страна
скатывается к экстремизму".Полицейские установили и задержали
20-летнего организатора нападения.
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