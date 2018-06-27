|Известная российская певица заявила об уходе со сцены
|27.06.2018 10:01
|
Известная российская певица МакSим уходит в бессрочный творческий перерыв после 12 лет на сцене, пишет Starhit.ru.
По полученным данным, причиной такого решения могло стать ухудшение здоровья артистки, которое не позволяет ей дальше гастролировать и выступать.
Стоит отметить, что накануне МакSим была вынуждена отменить несколько запланированных концертов в городах России. Также она не смогла прийти на ежегодную встречу с поклонниками в свой день рождения.
По словам певицы, она планирует проводить свободное время с двумя дочерями - девятилетней Александрой и трехлетней Марией.
Вместе с тем она подчеркнула, что не прощается с публикой навсегда и после восстановления намерена вновь заняться творчеством.
Как сообщал svodka.net ранее, известная украинская певица Светлана Лобода, которая накануне стала мамой во второй раз, показала свою фигуру после родов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира