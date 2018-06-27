Известная российская певица МакSим уходит в бессрочный творческий перерыв после 12 лет на сцене, пишет Starhit.ru .

По полученным данным, причиной такого решения могло стать ухудшение здоровья артистки, которое не позволяет ей дальше гастролировать и выступать.

Стоит отметить, что накануне МакSим была вынуждена отменить несколько запланированных концертов в городах России. Также она не смогла прийти на ежегодную встречу с поклонниками в свой день рождения.

По словам певицы, она планирует проводить свободное время с двумя дочерями - девятилетней Александрой и трехлетней Марией.

Вместе с тем она подчеркнула, что не прощается с публикой навсегда и после восстановления намерена вновь заняться творчеством.

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