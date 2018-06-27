|Климкин: Шестеро украинских моряков, находившихся полтора года в Греции, вернулись в Украину
|27.06.2018 10:07
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Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 июня 2018 г.
В ноябре 2016 года украинское рыболовецкое судно задержали в Греции, после того как его отбуксировали в порт Палеохора Ханьи из-за механической поломки. Судно под флагом Украины с семью членами экипажа выполняло рейс из Черногории в Ливан. По данным береговой охраны греческого порта, на корабле перевозили большое количество сигарет, законность перевозки изучала таможня.
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