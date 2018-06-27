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Климкин: Шестеро украинских моряков, находившихся полтора года в Греции, вернулись в Украину
27.06.2018 10:07
Украинские моряки вернулись из Греции на родину благодаря длительной и сложной работе консулов, отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Климкин: Работаем, чтобы другие тоже вернулись к своим родным Фото: EPA "Хорошая утренняя новость: шестеро украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие тоже вернулись к своим родным и близким", – написал Климкин.

Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 июня 2018 г.
В ноябре 2016 года украинское рыболовецкое судно задержали в Греции, после того как его отбуксировали в порт Палеохора Ханьи из-за механической поломки. Судно под флагом Украины с семью членами экипажа выполняло рейс из Черногории в Ливан. По данным береговой охраны греческого порта, на корабле перевозили большое количество сигарет, законность перевозки изучала таможня.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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