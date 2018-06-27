В ночь на среду, 27 июня, на юге Канады, в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор выпало 12 сантиметров снега, сообщает РБК-Украина.

По словам местных жителей, это не типично для региона и последний раз столько снега они видели 18 лет назад. Также они жалуются, что снег может испортить им празднование Дня Канады, которое отмечается 1 июля

Кроме того, синоптики прогнозируют существенное понижение температуры в этом регионе, до нескольких градусов ниже нуля.

В свою очередь министерство транспорта страны предупредили водителей об опасности на дорогах из-за гололеда и выпустили десятки единиц снегоочистительной техники для расчистки трасс от снежных заносов.

Как сообщал svodka.net ранее, в субботу, 23 июня, на Закарпатье выпал снег в высокогорном горнолыжном курорте Драгобрат.

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