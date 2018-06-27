Семилетний мальчик Никита рассказал, как помогает российско-оккупационным войскам убивать украинцев на Донбассе.

Соответствующее видео разговора, записанного с ребенком, опубликовал на своей странице в Facebook журналист Александр Тверской.

«Я помогаю служить, помогаю в перестрелках. Как украинец не выбежал, мы берем и по нему «бум» и все. Ему пи*дец», — говорит мальчик.

«7-летний Никита из «ДНР», но это уже не ребенок. Это потенциальный убийца. Человеческая единица. Функция. Послушайте тот ад, который вложил «русский мир» в его голову. Есть ли у мальчика будущее? Большие сомнения», — говорится в подписи журналиста под видео.

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