|Настоящий ад: 7-летний мальчик похвастался, что помогает оккупантам убивать украинцев (видео)
|27.06.2018 10:12
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Семилетний мальчик Никита рассказал, как помогает российско-оккупационным войскам убивать украинцев на Донбассе.
Соответствующее видео разговора, записанного с ребенком, опубликовал на своей странице в Facebook журналист Александр Тверской.
«Я помогаю служить, помогаю в перестрелках. Как украинец не выбежал, мы берем и по нему «бум» и все. Ему пи*дец», — говорит мальчик.
«7-летний Никита из «ДНР», но это уже не ребенок. Это потенциальный убийца. Человеческая единица. Функция. Послушайте тот ад, который вложил «русский мир» в его голову. Есть ли у мальчика будущее? Большие сомнения», — говорится в подписи журналиста под видео.
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