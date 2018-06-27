Легендарному аргентинском футболисту Диего Марадоне стало плохо во время игры команд Аргентины и Нигерии в третьем туре чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Об этом на своей странице в Facebook рассказал сам спортсмен, передает

“Я хочу рассказать всем, что я в порядке, меня не госпитализировали. Во время перерыва в игре против Нигерии у меня сильно болела шея, и я потерял сознание. Меня осмотрел врач и порекомендовал пойти домой до второго тайма, но я хотел остаться, потому что мы рисковали всем. Как я мог пойти? Я шлю поцелуи всем, спасибо за поддержку!” — написал Марадона.

Ранее издание The Independent сообщало, что 57-летний Марадона покинул свое место на стадионе в Санкт-Петербурге с посторонней помощью, после чего специалисты осмотрели его в помещении стадиона. После осмотра он был доставлен в местную больницу.

Напомним, Аргентина вырвала победу в Нигерии и пробилась в плей-офф ЧМ-2018. Месси открыл счет на 14-й минуте, на что нигерийцы ответили взятием ворот Виктора Мозеса на 56-й минуте. Спасителем аргентинцев оказался Рохо (86 мин) — 2:1.

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