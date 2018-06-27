Пей с умом, или Главные заблуждения об алкоголе По теме: Большинство граждан неразумно подходят к употреблению алкоголя, что чревато неприятными последствиями. Чтобы сделать прием спиртного безопаснее, стоит избавиться от нескольких привычек, неэффективность которых подтвердили ученые, пишет со ссылкой на .



Градус



Бытует мнение, что понижение градуса может вызвать сильное похмелье, однако любое смешивание спиртного спровоцирует неприятные последствия. Поэтому стоит отказаться от употребления разных видов алкоголя в один вечер. Закуска



Принято полагать, что благодаря закуске похмелье может чувствоваться гораздо слабее, однако еда только откладывает эффект от приема алкоголя. Из-за закуски человек не ощущает уровень опьянения и может превысить свою норму, но в конце концов спиртное непременно окажется в крови. Особенно опасным является соединение спиртного и жирных мясных блюд, что создает высокую нагрузку на печень. Согревающее действие



После выпитого спиртного кажется, что телу становится теплее, и это вероятно только потому, что алкоголь расширяет сосуды. Согреться благодаря этому можно лишь если выпивать в теплом помещении. При этом пить действительно любой алкоголь на морозе очень опасно для жизни человека.Сало



Считается, что съеденный перед застольем кусочек сала поможет дольше не пьянеть, и этим способом якобы пользовались советские разведчики. Чтобы не чувствовать опьянения, в действительности понадобится слишком много сала, а похмелье в итоге все равно настигнет индивида и будет отвечать объему выпитого.

Калорийность



На самом деле спирт не калориен, а в качестве топлива он дает много энергии организму, однако человек попросту не может ее усвоить. Стоит учитывать, что некоторый алкоголь содержит в своем составе сахар, из-за чего и возникает проблема лишнего веса. Обезвоживание



Многие предпочитают пить в ходе застолья больше воды, которая якобы поможет предотвратить обезвоживание и облегчит похмелье. Однако из-за опьянения возникает проблема неправильного распределения жидкости в организме, что можно решить, выпив несколько стаканов минеральной воды после пробуждения.











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