Пей с умом, или Главные заблуждения об алкоголе По теме:
Большинство граждан неразумно подходят к
употреблению алкоголя, что чревато неприятными последствиями. Чтобы
сделать прием спиртного безопаснее, стоит
избавиться от нескольких привычек, неэффективность которых
подтвердили ученые, пишет
со ссылкой на .
Градус
Бытует мнение, что понижение градуса может вызвать сильное
похмелье, однако любое смешивание спиртного спровоцирует неприятные
последствия. Поэтому стоит отказаться от употребления разных видов
алкоголя в один вечер. Закуска
Принято полагать, что благодаря закуске похмелье может
чувствоваться гораздо слабее, однако еда только откладывает эффект
от приема алкоголя. Из-за закуски человек не ощущает уровень
опьянения и может превысить свою норму, но в конце концов спиртное
непременно окажется в крови. Особенно опасным является соединение
спиртного и жирных мясных блюд, что создает высокую нагрузку на
печень. Согревающее действие
После выпитого спиртного кажется, что телу становится теплее, и это
вероятно только потому, что алкоголь расширяет сосуды. Согреться
благодаря этому можно лишь если выпивать в теплом помещении. При
этом пить действительно любой алкоголь на морозе очень опасно для
жизни человека.Сало
Считается, что съеденный перед застольем кусочек сала поможет
дольше не пьянеть, и этим способом якобы пользовались советские
разведчики. Чтобы не чувствовать опьянения, в действительности
понадобится слишком много сала, а похмелье в итоге все равно
настигнет индивида и будет отвечать объему выпитого.
Калорийность
На самом деле спирт не калориен, а в качестве топлива он дает
много энергии организму, однако человек попросту не может ее
усвоить. Стоит учитывать, что некоторый алкоголь содержит в своем
составе сахар, из-за чего и возникает проблема лишнего веса.
Обезвоживание
Многие предпочитают пить в ходе застолья больше воды, которая якобы
поможет предотвратить обезвоживание и облегчит похмелье. Однако
из-за опьянения возникает проблема неправильного распределения
жидкости в организме, что можно решить, выпив несколько стаканов
минеральной воды после пробуждения.
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