Стоматолог - пациенту:

- У вас только один зуб остался сверху и один снизу. Это уже не рот, это - клюв.

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С ростом курса доллара постепенно, но верно носить хлеб из супермаркета в полиэтиленовом пакете из магазина электроники вновь становится престижным.

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После пятой рюмки начинается не пустая болтовня, а утечка информации.

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По утрам от него пахло дорогим одеколоном. Но после обеда природа брала свое.

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Ремонт в доме - это когда обувь вытираешь не при входе в квартиру, а выходя из нее.

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- Дорогой, перед свадьбой я хочу признаться тебе в своих грехах.

- Но ты же неделю назад признавалась.

- Есть свежие данные.

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Прочитал Дейла Карнеги. Решил, что следующий день начну с улыбки. Старательно всем улыбался, по возможности искренне. В обед ко мне подошел начальник и сказал:

- Еще раз обкуренный на работу припрешься - уволю.

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- Милый, когда мы поженимся, я буду делить с тобой все тревоги и заботы.

- Но у меня нет никаких забот и тревог.

- Я же сказала, когда мы поженимся.

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Фотографу на корпоративе заплатили дважды: за то, чтобы снимал, и за то, чтобы все стер.

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Ненавижу идиотские слова типа "приветики" или "спасибки". Если в разговоре со мной их кто-то употребляет, это сразу досвидос.

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