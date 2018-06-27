|Анекдоты дня 27 июня
|27.06.2018 10:16
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Стоматолог - пациенту:
- У вас только один зуб остался сверху и один снизу. Это уже не рот, это - клюв.
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С ростом курса доллара постепенно, но верно носить хлеб из супермаркета в полиэтиленовом пакете из магазина электроники вновь становится престижным.
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После пятой рюмки начинается не пустая болтовня, а утечка информации.
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По утрам от него пахло дорогим одеколоном. Но после обеда природа брала свое.
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Ремонт в доме - это когда обувь вытираешь не при входе в квартиру, а выходя из нее.
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- Дорогой, перед свадьбой я хочу признаться тебе в своих грехах.
- Но ты же неделю назад признавалась.
- Есть свежие данные.
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Прочитал Дейла Карнеги. Решил, что следующий день начну с улыбки. Старательно всем улыбался, по возможности искренне. В обед ко мне подошел начальник и сказал:
- Еще раз обкуренный на работу припрешься - уволю.
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- Милый, когда мы поженимся, я буду делить с тобой все тревоги и заботы.
- Но у меня нет никаких забот и тревог.
- Я же сказала, когда мы поженимся.
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Фотографу на корпоративе заплатили дважды: за то, чтобы снимал, и за то, чтобы все стер.
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Ненавижу идиотские слова типа "приветики" или "спасибки". Если в разговоре со мной их кто-то употребляет, это сразу досвидос.
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