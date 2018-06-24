Полицейские прекратили правонарушения и задержали семь человек, причастных к нападению

23 июня в 23.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане цыганской национальности, сообщает полиция Львовщины.

"Из-за нападения один человек погиб, еще четверо травмированы", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Нападение произошло на улице Трускавецкой, сообщает Zaxid.net.

В результате столкновений погиб 24-летний ром, который является жителем села Ровно Закарпатской области. Еще троих госпитализировали с ножевыми ранениями - 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительницу села Буркатов Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатов, говорится в издании.

Добавим, во Львовской области возле поселка Рудное неизвестные сожгли цыганский лагерь. В результате нападения уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря вынуждены были оставить свое поселение.