Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна готова предложить свои услуги по проведению на ее территории встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Так президент Финляндии прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном проведении встречи Путина и Трампа в финской столице Хельсинки, сообщает Интерфакс-Украина.

«Финляндия всегда готова предложить хорошие услуги, если о них попросят. Других комментариев сейчас нет», – заявили в канцелярии главы государства.

Ранее СМИ сообщали, что столица Финляндии Хельсинки рассматривается как наиболее вероятное место проведения встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в качестве площадки для переговоров Трампа и Путина рассматривалась австрийская Вена, но, по информации журналистов, от этой идеи отказались.

Встреча Трампа и Путина, вероятно, состоится после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля. Ожидается, что во время визита в Европу Трамп посетит Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

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