Приморский райсуд Одессы продлил срок содержания под стражей обвиняемого в покушении на умышленное убийство активиста Сергея Стерненко. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Суд принял решение продлить действие меры пресечения в отношении подозреваемого", - говорится в сообщении.

Таким образом суд на период досудебного расследования оставил подозреваемого в СИЗО еще на 37 суток.

Напомним, набег на активиста с применением оружия произошло 1 мая. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома на ул. Сегедской в ​​Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

По факту нападения на активиста открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины

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