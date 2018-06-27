Каждая семья, ожидающая прибавления, задается вопросами: «Где и в каких условиях рожать?» и «Сколько придется заплатить за родовспоможение?».

Конечно, официально роды в Украине бесплатные, однако за комфортные условия женщины нередко вынуждены доплачивать медикам «в конверте», пишет со ссылкой на .

Во сколько обходится такая благодарность?

«СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ». Перед тем как отправиться в роддом, роженица должна подготовить необходимый пакет лекарств и вещей, включая пеленки, памперсы и другие детские гигиенические принадлежности. Иногда в список «необходимого», выданный в медучреждении накануне, входит постельное белье в палату. Стоимость такого набора первой необходимости колеблется от 2 до 5 тысяч гривен.

ДОГОВОРНЫЕ РОДЫ. Как правило, стоимость договорных родов зависит от финансовых возможностей женщины, однако в некоторых роддомах существует негласный прайс. В среднем за возможность родить в государственном роддоме придется заплатить от 10 тыс. гривен. «Бесплатные роды» в столичных роддомах могут обойтись в 25-30 тыс. гривен.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. Не стоит забывать и об обязательном «благотворительном» взносе в фонд медучреждения. Размер взноса колеблется от «кто сколько может» до 2 тыс. гривен. Как правило, эти деньги идут на хозяйственные нужды: порошки, моющие и очищающие средства.

ПЛАТИ ЗА ОТНОШЕНИЕ. Рассчитывать на лояльное отношение персонала большинства государственных роддомов также можно в случае дополнительной «благодарности». При этом, даже заплатив деньги, вы можете надеяться только на порядочность персонала, ведь все платежи – неофициальные, а значит потребовать обещанного «сервиса» не получится.

ПЛАТНЫЕ РОДЫ ЛУЧШЕ? Цены на роды в частных клиниках Украины кусаются. Минимальная такса за возможность родить «в комфортных условиях» – 1 тыс. долларов за естественные роды и около 2 тыс. долларов, если понадобилось кесарево сечение.

Впрочем, «расценки» государственных роддомов быстро догоняют цены в прайсах частных клиник, а потому финансово благополучные семьи чаще только делают выбор в пользу платных родов. Остальным украинкам остается надеяться на медицинскую реформу, по которой оплата родов будет гарантированно производиться из госбюджета.

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