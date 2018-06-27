Украинские кинематографисты читают рассказ Сенцова "Автобиография". Видео
27.06.2018 10:23
Украинские кинематографисты присоединились к акции "Вслух. Читаем
рассказы Олега Сенцова". Глава Госкино Филипп Ильенко, режиссер
Олесь Санин и актер Вячеслав Довженко прочитали на камеру рассказ
"Автобиография". Видеоролик презентовали 26 июня на мероприятии в
поддержку украинца, организованного Центром информации о правах
человека в рамках конференции представителя ОБСЕ по вопросам
свободы СМИ. | Кинематографисты присоединились к акции в
поддержку Сенцова Скриншот: 435 Films Distribution / YouTube Чтобы
присоединиться к акции нужно прочитать на камеру произведения
Сенцова из сборника "Рассказы" и отправить запись на
электронный адрес storiessentsov@gmail.com. Инициаторы акции
обещают публиковать каждое видео в соцсетях, в частности на
странице украинской продакшн-компании 435 FILMS в
Facebook.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат
политзаключенного Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы
с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм,
но прекращать голодовку отказывается.26 июня генсек Совета
Европы Турбьерн Ягланд подал официальное
прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании
Сенцова. В этот же день спикер Кремля Дмитрий Песков заявил,
что письмо Ягланда не может служить основанием для
помилования украинского режиссера.ЕСПЧ запросил у
российских властей всю информацию о состоянии здоровья украинского
политзаключенного и предложил Сенцову прекратить
голодовку. Украинский режиссер от предложения ЕСПЧ
отказался.видео Видео: 435
Films Distribution / YouTube