Польша представила аргументы в пользу судебной реформы на
встрече министров ЕС в Люксембурге, которую Европейская комиссия
критикует. Об этом сообщает со ссылкой на "Польское радио".
"Я считаю, что нам удалось удовлетворить интерес и развеять
сомнения всех стран ЕС, которые задавали нам вопросы. Мы надеемся,
что это приблизит нас к окончанию инцидента, которым являются
разногласия с ЕК по делу судебной реформы в Польше", - заявил
министр иностранных дел Польши Конрад Шиманьский.
В то же время, вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс
сомневается в том, что этот спор близок к концу.
"В Польше продолжает существовать системная угроза верховенству
права. Чтобы ее остановить, необходимы дальнейшие шаги с польской
стороны. Мы не услышали новых предложений. Возможно, они появятся в
ближайшем будущем. Мы открыты к диалогу", - сказал
Тиммерманс.
Напомним, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, выступая в
Европарламенте, заявил, что Польша не выполнила ключевые требования
ЕК о независимости судов, а поправки к судебной реформе,
представленные руководящей партией "Право и Справедливость",
оказались недостаточными, и реформа до сих пор представляет риск
для демократического распределения власти.
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