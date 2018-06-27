Польша представила аргументы в пользу судебной реформы на встрече министров ЕС в Люксембурге, которую Европейская комиссия критикует. Об этом сообщает со ссылкой на "Польское радио".

"Я считаю, что нам удалось удовлетворить интерес и развеять сомнения всех стран ЕС, которые задавали нам вопросы. Мы надеемся, что это приблизит нас к окончанию инцидента, которым являются разногласия с ЕК по делу судебной реформы в Польше", - заявил министр иностранных дел Польши Конрад Шиманьский.



В то же время, вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс сомневается в том, что этот спор близок к концу.



"В Польше продолжает существовать системная угроза верховенству права. Чтобы ее остановить, необходимы дальнейшие шаги с польской стороны. Мы не услышали новых предложений. Возможно, они появятся в ближайшем будущем. Мы открыты к диалогу", - сказал Тиммерманс.



Напомним, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, выступая в Европарламенте, заявил, что Польша не выполнила ключевые требования ЕК о независимости судов, а поправки к судебной реформе, представленные руководящей партией "Право и Справедливость", оказались недостаточными, и реформа до сих пор представляет риск для демократического распределения власти.





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