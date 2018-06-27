Обвиняемый в расстреле своего друга, харьковского бизнесмена Олега Соловьева, и его экс-супруги Яны Козак Константин Безрук заявил, что получал угрозы от убитого, который увлекался эзотерикой и поил его «какой-то водой».

Об этом рассказала на суде в Харькове по избранию меры пресечения убийце его адвокат Дарья Назаренко, передает

Как отмечается, на суде Безрук выглядел неважно, с журналистами общаться отказался, на вопросы судьи отвечал нечетко и односложными фразами, его речь путана, и все время просил адвоката высказать позицию их стороны.

В свою очередь адвокат объяснила, что ее клиент перед убийством не спал 2 недели, и все, о чем просил в райотделе, – дать ему возможность поспать.

«Человек сказал следователю, что 14 суток не спал, находился на даче своей жены вместе с убитым Соловьевым. Что он там делал с ним — тайна, покрытая мраком. Когда он обратился в райотдел – «Освободите меня от Соловьева», никто ничего не сделал», — рассказала Назаренко.

Также, по ее словам, ранее Безрук написал в полицию заявление, что опасается угроз со стороны Соловьева.

Кроме того адвокат заявила, что убитый якобы увлекался эзотерикой и поил ее клиента «какой-то водой».

«Я полагаю, что ему нужно назначить психологическую экспертизу. Он говорит: «Я ехал с целью его убить», но он не может объяснить, как это случилось. Это убийство непонятное, это какая-то случайность со стороны Безрука», — добавила Назаренко.

Отметим, на своей странице в социальной сети Олег Соловьев писал, что увлекается саморазвитием, тайнами подсознания, медитациями. Также убитый публиковал картинки и ссылки странного содержания.

Также Дарья Назаренко объяснила, откуда у подозреваемого Безрука в машине оказалась такая крупная сумма – 200 тыс. долларов.

«Его жена пережила аннексию Крыма, ее родственники были вынуждены продать жилье, в машине были ее деньги», — пояснила адвокат.

Прокуратура Харьковской области попросила взять Безрука под стражу на 60 дней без права выхода под залог. Коллегия судей согласилась с позицией обвинения.

Напомним, трагедия произошла 24 июня. Местная жительница обнаружила в квартире соседей тела 40-летних мужчины и женщины, а также их раненую 13-летнюю дочь. Позже 42-летнего подозреваемого задержали. В его машине нашли оружие.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира