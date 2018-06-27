|
"TI Украина", Центр противодействия коррупции и Автомайдан подали в суд на Порошенко из-за назначения Жебривского аудитором НАБУ
|
27.06.2018 10:31
|
Transparency International Украина, Центр противодействия коррупции
и ОО "Автомайдан" требуют признать противоправным и отменить приказ
президента Украины Петра Порошенко о назначении экс-главы Донецкой
ВГА Павла Жебривского аудитором НАБУ. Жебривского назначили
аудитором по квоте президента Фото: Павло Жебрівський /
Facebook Активисты просят главный Суд Украины признать
противоправным и отменить соответствующий приказ. В иске они
указали, что у Жебривского нет опыта работы в правоохранительных
или судебных органах за границей или в международных организациях,
хотя это требование прописано в ст. 26 закона о НАБУ."Более того,
Жебривский П. И. даже не имеет аналогичного требованию закона опыта
работы в Украине, поскольку работал только незначительное время в
органах досудебного расследования и прокуратуре, что само по себе
также никоим образом не может быть оценено как значительный опыт
работы в уголовно правовой сфере, как по продолжительности, так и
по содержанию", – говорится в иске.Глава правления ЦПК Виталий
Шабунин подчеркнул, что незаконное назначение Жебривского на
должность аудитора НАБУ ставит под сомнение весь результат
аудита."Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а
вместе с этим – и весь вывод аудита. Аудит НАБУ не может стать
инструментом расправы с уже ненавистным для многих политиков
антикоррупционным органом", – заявил он.Исполнительный директор
"Transparency International Украина" Ярослав Юрчишин отметил, что
Порошенко не воспользовался возможностью назначить по своей квоте
аудитором авторитетного международного специалиста с
соответствующим опытом."Обидно, но это его право и его выбор.
Однако мы настаиваем на том, чтобы требования закона были соблюдены
и все члены комиссии отвечали прописанным критериям", – сказал
он.11 июня глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел
Жебривский сообщил, что подал в отставку. 13
июня Кабмин одобрил решение Жебривского, а Порошенко
подписал приказ о его увольнении. Жебривский находился на этой
должности с июня 2015 года. 19 июня Порошенко ввел
его в состав комиссии внешнего контроля по проведению
независимой оценки (аудита) эффективности
деятельности НАБУ.Это решение раскритиковали в Центре
противодействия коррупции, "Transparency International
Украина" и Совете общественного контроля при НАБУ.Сам
Жебривский заявил, что опыт его работы соответствует
должности аудитора НАБУ.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира