Transparency International Украина, Центр противодействия коррупции и ОО "Автомайдан" требуют признать противоправным и отменить приказ президента Украины Петра Порошенко о назначении экс-главы Донецкой ВГА Павла Жебривского аудитором НАБУ. Жебривского назначили аудитором по квоте президента Фото: Павло Жебрівський / Facebook Активисты просят главный Суд Украины признать противоправным и отменить соответствующий приказ. В иске они указали, что у Жебривского нет опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, хотя это требование прописано в ст. 26 закона о НАБУ."Более того, Жебривский П. И. даже не имеет аналогичного требованию закона опыта работы в Украине, поскольку работал только незначительное время в органах досудебного расследования и прокуратуре, что само по себе также никоим образом не может быть оценено как значительный опыт работы в уголовно правовой сфере, как по продолжительности, так и по содержанию", – говорится в иске.Глава правления ЦПК Виталий Шабунин подчеркнул, что незаконное назначение Жебривского на должность аудитора НАБУ ставит под сомнение весь результат аудита."Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим – и весь вывод аудита. Аудит НАБУ не может стать инструментом расправы с уже ненавистным для многих политиков антикоррупционным органом", – заявил он.Исполнительный директор "Transparency International Украина" Ярослав Юрчишин отметил, что Порошенко не воспользовался возможностью назначить по своей квоте аудитором авторитетного международного специалиста с соответствующим опытом."Обидно, но это его право и его выбор. Однако мы настаиваем на том, чтобы требования закона были соблюдены и все члены комиссии отвечали прописанным критериям", – сказал он.11 июня глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что подал в отставку. 13 июня Кабмин одобрил решение Жебривского, а Порошенко подписал приказ о его увольнении. Жебривский находился на этой должности с июня 2015 года. 19 июня Порошенко ввел его в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.Это решение раскритиковали в Центре противодействия коррупции, "Transparency International Украина" и Совете общественного контроля при НАБУ.Сам Жебривский заявил, что опыт его работы соответствует должности аудитора НАБУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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