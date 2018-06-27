Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон "О национальной безопасности". Об этом спикер украинского парламента написал в сети twitter, передает

"Подписал Закон Украины "О национальной безопасности". Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Украина будет в НАТО! Передал Закон на подпись Президенту", - написал А.Парубий.

Напомним, Верховная Рада приняла президентский законопроект о национальной безопасности. За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.

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