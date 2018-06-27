Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что с Россией необходимо выстраивать разговор и утверждает, что не хочет гонки вооружений с Москвой.

Об этом, а также об опасениях союзников в связи с новыми разработками ядерного оружия в РФ, он рассказал в интервью .

«Я не буду вдаваться в детали о том, какая информация у нас имеется относительно типов оружия, которыми владеет Россия. Но суть в том, что РФ на протяжении нескольких лет вкладывала немалые средства в новый нынешний потенциал, как неядерный, так и ядерный, и развивала его. Это вызывает серьезные опасения, поскольку, разрабатывая это новое оружие, Россия снижает порог использования ядерного оружия во время потенциального конфликта», — отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО на такое поведение России отвечает масштабным укреплением коллективной обороны, повышением готовности вооруженных сил, размещением войск на востоке Альянса, в странах Балтии, Польше и черноморском регионе.

«Все это делается для того, чтобы послать четкий сигнал любым потенциальным противникам, что НАТО готово защищать всех своих членов от любой угрозы», — добавил генсек НАТО.

При этом он отметил, что Альянс не хочет новой гонки вооружений с Россией.

«Мы не копируем то, что делает Россия, и не отвечаем танком на танк, ракетой на ракету, или ядерным оружием на ядерное оружие. Но мы, конечно, должны быть уверены в том, что НАТО сможет адаптироваться, если мы увидим, что Россия действует еще решительнее… А также, если мы увидим, что Россия хочет использовать свою военную сила против соседей. Мы видели это в Грузии, теперь наблюдаем это в Украине. Российские войска также присутствуют в Молдове без согласия на то молдавских властей…», — сказал Столтенберг.

Такая модель поведения РФ, по его словам, сложилась в течение последних нескольких лет, и НАТО отвечает на нее.

«Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений и не хотим изолировать Россию. Эта страна — наш сосед, и так будет всегда. Для нас речь идет о балансе и об объединении сдерживания и диалога. Мы верим, что пока мы сильны, пока можем обеспечить надежное сдерживание, у нас получится участвовать в диалоге с Россией», — заверил генсек НАТО.

Говоря о перспективах членства в Альянсе для Молдовы, Грузии и Украины, Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает стремления этих стран, но вопрос об интеграции будут решать «только они сами вместе с 29 членами альянса».

«Мы поддерживаем их стремление к трансатлантической интеграции, сотрудничаем с Грузией и оказываем ей помощь в проведении реформ. Мы поддерживаем и Украину. Вопрос о членстве этих двух стран в НАТО будут решать только они сами вместе с 29 членами альянса. Никто кроме них не сможет вмешаться в этот процесс или его заблокировать. Россия не имеет права решать, что должны делать ее соседи», — подчеркнул Столтенберг.

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