Європейський парламент підтримав пропозицію Єврокомісії про четверту програму макрофінансової допомоги Україні на 1 мільярд євро.

Європарламент зробив крок до надання Україні допомоги

Проте це рішення Європарламенту ще потребує затвердження Радою ЄС, яке заплановане на 26 червня.

Також пропозицію можуть повернути до парламенту, якщо до документа внесуть суттєві поправки.

Допомога для України в один мільярд євро розрахована на кілька років та може надаватись двома траншами.

Навіть у разі остаточного затвердження органами ЄС пропозиції Єврокомісії, надання коштів буде предметом подальших перемовин з Україною та залежатиме від виконання низки вимог у сфері боротьби з корупцією та продовження Києвом співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Тому в ЄС після аналізу виконання ще ухвалюватимуть окреме рішення.

Як написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, за позитивного сценарію Україна може отримати перший транш не раніше вересня 2018 року.

Макрофінансова допомога від ЄС - це насправді кредит, який Україна фактично отримає у безвідсоткове користування на строк до 15 років.

Нова програма і старі вимоги

Наприкінці 2017 року стало відомо, що через невиконання Україною низки вимог третьої програми макрофінансової допомоги Київ не отримав останні 600 мільйонів євро.

Тоді однією з головних перепон стала відмова України зняти заборону на експорт лісу-круляку. У рекомендаціях комітету закордонних справ Європарламенту йдеться, що кожен транш допомоги буде схвалюватись після виконання умов, до яких можуть долучити невиконані під час третьої програми співпраці.

У листопаді 2017 року на саміті в Брюсселі Петро Порошенко почув погані новини від ЄС

У листопаді 2017 року на саміті Україна у Брюсселі оголосили, що взамін недовиконаної третьої програми, під час якої Київ отримав 1,2 мільярда євро в 2015-2017 роках, українцям запропонують четверту з новими вимогами.

Навесні Єврокомісія зробила законодавчу пропозицію й оголосила, що сума програми - 1 мільярд євро, а не 1,8, як раніше передбачалось.

Тоді було чітко обумовлено, що надання нових траншів ЄС для проведення структурних реформ залежатиме від поваги Києвом верховенства права та боротьби з корупцією, а також від продовження співпраці з МВФ.

Наразі однією з умов МВФ є створення антикорупційного суду. Верховна Рада тільки нещодавно схвалили потрібний закон.

У фонді та в ЄС поки що не робили заяв, чи цей закон дійсно відповідає вимогам, які висували західні донори для української влади. Там оголосили, що оцінять документ після ретельного ознайомлення з його положеннями