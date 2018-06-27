Пользователи Instagram заявили, что украинская телеведущая Ольга Фреймут похожа на знаменитых актрис – француженок Катрин Денев, Бриджит Бардо и американку Ким Бессинджер. Фреймут показала фото в стиле ретро Фото: olga_freymut / Instagram * Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 25 Июн 2018 в 2:07 PDT Пользователи Instagram прокомментировали фото. "На Катрин Денев очень похожа на этом фото", – написала taniasoshenko."Похожа на Ким Бессинджер", – отметила sanny_hart."Вау, Катрин Денев и Бриджит Бардо в одном лице!" – прокомментировала zoryanichka.Ольга Фреймут вела утреннее шоу "Подъем", проект "Ревизор" на "Новом канале", программу "Инспектор Фреймут" на "1+1". В весеннем сезоне 2018 года Фреймут стала директором "школы панянок" на проекте "Від пацанки до панянки" на "Новом канале". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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