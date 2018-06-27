Полиция Киева проверяет сообщение о заминировании здания Высшего совета правосудия, на месте работает следственно-оперативная группа управления полиции, кинологи и взрывотехники. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает

"Сегодня в 9:15 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о взрывчатке, якобы заложена в помещении здания, расположенного на улице Студенческой. В адрес немедленно выехали сотрудники всех профильных служб. Правоохранители эвакуировали из помещения более 100 посетителей и работников заведения. Данное сообщение должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений ", - сообщили правоохранители.

В полиции добавили, что в настоящее время проводится проверка помещения здания и прилегающей к ней территории. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, столичная прокуратура сообщила о подозрении 39-летнему уроженцу города Сумы, который предоставил ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожной станции "Караваевы Дачи".

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