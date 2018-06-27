В среду, 27 июня, почти до семи часов вечера на будет влиять последний благоприятный момент прибывающей Луны - 14-й лунный день. Вечером наступят опасные 15-е лунные сутки, а вместе с ними и тревожный и тайный период Полнолуния. Пик этого астрономического явления приходится на утро четверга. В будний день, в это время, большинство людей собиралось бы на работу. Но, на этот раз нам повезло, и мы можем самое опасное время провести в постели наслаждаясь утренней негой. К сожалению, это получится не у всех.

В период Полнолуния многие люди испытывают бессонницу, тревожное настроение, страхи и депрессию. Ближайшее Полнолуние обещает нам пройти "в щадящем режиме" и тревожить нас по-минимуму. Это обусловлено тем, что Луна в это время будет жить в Козероге, и это прибавит всем людям уверенности в себе, дипломатичности и спокойствия. Полнолуние в Козероге - редкая удача и прекрасное стечение обстоятельств, которым обязательно нужно воспользоваться. И начинать нужно уже сегодня в течение дня.

Несмотря на то, что этот четверг будет выходным праздничным днем, не стоит планировать провести его спокойно отдыхая и ничего не делая. На этот день надо наметить для себя что-то важное и ответственное. Учитывая тот факт, что государственные учреждения в этот день находятся в праздничном режиме, а на работе - выходной день, сосредоточится нужно на делах домашних. Этот особенный день способен показать нам такую потайную проблему, или наоборот - возможность, на которую мы раньше абсолютно не обращали внимания. Например, будучи у себя дома вы можете найти давно потерянную вещь, важные документы или вторые ключи от машины. Для пар, которые начали встречаться совсем недавно этот день способен показать друг друга в истинном свете со всеми своими недостатками и скрытыми резервами. Поэтому влюбленным на этот четверг имеет смысл наметить какое-то совместное трудоемкое дело и осуществить его. Самое простое - это пикник на природе, с приготовлением пищи, разбиванием палатки и прохождениями квестов. На квест-комнаты и другие подобные развлечения имеет смысл обратить внимание тем компаниям, которые еще не решили, чем им заняться в этот праздничный день. Каждому участнику игра принесет в этот четверг гораздо больше осознаний и подсказок, чем в любой другой день. Для людей, более философского и эзотерического склада ума, в это Полнолуние будут очень полезны трансформационные игры, и другие практики связанные с рассуждениями и обсуждениями.

А что касается дня сегодняшнего, то не стоит терять времени, и нужно постараться сделать любой первый шаг в новом для вас деле. Даже простой разговор, в котором вы объявляете о своих намерениях и планах - это мостик, который позволит вам продуктивно и уравновешено заниматься этой темой в ближайшие две недели. А Полнолуние в Козероге сделает ваши усилия на редкость плодотворными и материально успешными.

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