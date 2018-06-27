Представители так называемой молодежной платформы движения "Оплот Донбасса" записали поздравление главарю террористической "ДНР" Александру , в котором называли его "наставником" и "батей".

Видео обнародовал волонтер Юрий Мысягин в своем , передает

В ролике девочки-подростки в парадной форме поздравляют его с Днем рождения.

"Мы готовы дойти с вами до самого ада и с достоинством преодолеть все, что уготовано нам судьбой... Клянемся своей честью, что в мире и войне, всегда и везде будем служить своему государству", - говорили они.

Старшая группы, которая сидела на лошади, пожелала быть "на коне", после чего парень в тельняшке, который держал животное, продекламировал стих, посвященный Захарченко:

Пользователи сети раскритиковали идею видеообращения и его текст.

"Дно пробито", "Пушкин обрыдался бы", "Вата, передаваемая воздушно-капельным путем, практически не излечима. Это чума 21 века", "Столько мозгов про**али. Как с ними жить потом в одной стране? Без закона о лишении гражданства и права на голосование смысла освобождать как бы и нет", "Маразм крепчал", - пишут комментаторы.















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