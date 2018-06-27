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Джонсон на встрече с Гройсманом: Сегодня Украина выигрывает битву идей
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27.06.2018 10:46
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил
премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, что Украине нужно
продолжать проводить реформы. Джонсон и Гройсман обсудили
двустороннее сотрудничество Фото: kmu.gov.ua Они встретились перед
началом Второй международной конференции по вопросам реформ в
Украине."Друзья Украины собираются вместе. Поражен тем, что Украине
удалось сделать. Надо и дальше идти по пути реформ. И эта
конференция – прекрасная возможность выяснить, где мы сейчас и что
будет завтра. Сегодня вы выигрываете битву идей, и надо продолжать
курс реформ", – отетил Джонсон.Гройсман подчеркнул, что Киев
настроен продолжать реформы, направленные на рост благосостояния
граждан. Украинский премьер проинформировал Джонсона о текущей
экономической ситуации в Украине, рассказал о ситуации с созданием
в стране Высшего антикоррупционного суда.Стороны также обсудили
двустороннее сотрудничество и возможность общих позиций в
переговорах с международными партнерами.Вторая международная
конференция по вопросам реформ в Украине проходит в
Копенгагене. В ее работе принимают участие министры
иностранных дел стран–членов ЕС, "Большой семерки" и НАТО,
представители украинского правительства, гражданского общества,
бизнеса, СМИ и международного экспертного сообщества. В прошлом
году конференция прошла в Лондоне.
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