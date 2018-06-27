Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, что Украине нужно продолжать проводить реформы. Джонсон и Гройсман обсудили двустороннее сотрудничество Фото: kmu.gov.ua Они встретились перед началом Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине."Друзья Украины собираются вместе. Поражен тем, что Украине удалось сделать. Надо и дальше идти по пути реформ. И эта конференция – прекрасная возможность выяснить, где мы сейчас и что будет завтра. Сегодня вы выигрываете битву идей, и надо продолжать курс реформ", – отетил Джонсон.Гройсман подчеркнул, что Киев настроен продолжать реформы, направленные на рост благосостояния граждан. Украинский премьер проинформировал Джонсона о текущей экономической ситуации в Украине, рассказал о ситуации с созданием в стране Высшего антикоррупционного суда.Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество и возможность общих позиций в переговорах с международными партнерами.Вторая международная конференция по вопросам реформ в Украине проходит в Копенгагене. В ее работе принимают участие министры иностранных дел стран–членов ЕС, "Большой семерки" и НАТО, представители украинского правительства, гражданского общества, бизнеса, СМИ и международного экспертного сообщества. В прошлом году конференция прошла в Лондоне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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