Организатор нападения на лагерь ромов, в результате которого погиб один человек и трое пострадали, получал инструкции через социальные сети.

Также ему обещали деньги за организацию подобных атак.

Об этом заявил народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

«Цель стояла именно убить, покалечить, а не просто попугать. На сегодня я могу уверенно сказать, что организатор связывался через соцсети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений. Я не исключаю, что это есть, вся эта акция, действием российских спецслужб для того, чтобы создать межнациональную и расовую вражду в Украине», — сказал он.

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