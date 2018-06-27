Сейм Польши начал первое чтение проекта проправок в закон об изменениях в закон об Институте национальной памяти страны, в котором предусматривается отмена пункта об уголовной ответственности за приписывание полякам нацистских преступлений Третьего рейха. Об этом сообщает со ссылкой на Polskie Radio.

С предложением спикеру сейма дополнить повестку дня палаты парламента проектом поправок в закон об Институте национальной памяти страны обратился премьер-министр Матеуш Моравецкий утром в среду.

Правительственный проект поправок в закон об Институте национальной памяти и закон об ответственности коллективных организаций за действия, запрещенные под страхом наказания, рассматривается в срочном порядке.

Проект предполагает отмену, между прочего, ст. 55a в поправках к закону об ИНП, принятых сеймом в январе. Это положение предусматривает, что любой, кто публично и вопреки фактам приписывает польской нации и польскому государству ответственность за преступления, совершенные Третьим рейхом, или другие преступления против человечности, мира и военные преступления, будет подвергаться штрафу или лишению свободы на срок до трех лет.

Проект, который был представлен сейму в среду, также отменяет ст. 55b закона об ИНП, в которой говорится, что уголовная ответственность должна применяться к польскому гражданину и иностранцу "независимо от правил, действующих в месте совершения акта".

В пояснении к проекту поправок подчеркнуто, что "более эффективным способом защиты репутации Республики Польша и польской нации, с учетом цели закона, будет использование инструментов гражданского права".

Эти инструменты предполагают возможность подавать гражданские иски, например, за высказывание "польские лагеря смерти", например неправительственным организациям и Институту национальной памяти.

В пояснительной записке также подчеркнуто, что решение о внесении изменений в законе об ИНП включает анализ позиций президента Польши Анджея Дуды, уполномоченного по правам человека и генерального прокурора в разбирательстве в польском конституционном суде, который изучяет, не противоречит ли конституции страны новый закон.

В июне глава конституционного суда Польши Юлия Пшилэнбская заявила, что суд попытается к августу установить дату слушаний относительно изменений в закон об Институте национальной памяти.

Принятые парламентом Польши изменения в закон о ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также Украине.

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