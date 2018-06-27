В Сети был опубликован трейлер перезапуска фильма "Хищник" от студии 20th Century FOX, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что ролик был опубликован на YouTube-канале компании и собрал за сутки более миллиона просмотров.

По данным источника, оригинал фильма был выпущен в 1987 году, а режиссером продолжения выступил Шейн Блэк.

В ролях в фильме снимаются Бойд Холбрук, Оливия Манн, Кигэн‑Майкл Ки, Джейкоб Трамбле и Томас Джейн.

Кроме этого, премьера фильма запланирована 13 сентября текущего года.

Как сообщал svodka.net ранее, американский телеканал HBO обнародовал первый трейлер документального фильма о покойном актере Робине Уильямсе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира