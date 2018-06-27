|В Сети опубликовали трейлер перезапуска фильма "Хищник"
|27.06.2018 10:53
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В Сети был опубликован трейлер перезапуска фильма "Хищник" от студии 20th Century FOX, сообщает Корреспондент.
Стоит отметить, что ролик был опубликован на YouTube-канале компании и собрал за сутки более миллиона просмотров.
По данным источника, оригинал фильма был выпущен в 1987 году, а режиссером продолжения выступил Шейн Блэк.
В ролях в фильме снимаются Бойд Холбрук, Оливия Манн, Кигэн‑Майкл Ки, Джейкоб Трамбле и Томас Джейн.
Кроме этого, премьера фильма запланирована 13 сентября текущего года.
Как сообщал svodka.net ранее, американский телеканал HBO обнародовал первый трейлер документального фильма о покойном актере Робине Уильямсе.
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