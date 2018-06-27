По данным полиции, организатором нападения во Львове выступил Андрей Тычка 1998 года рождения, заявил нардеп от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, группировка намеревалась убить и покалечить, а не просто напугать ромов. Геращенко: Служба безопасности Львовской области очень активно изучает изъятые телефоны, компьютеры Фото предоставлено телеканалом NewsOne "По данным полиции мы видим, что некий Тычка Андрей Ростиславович, 1998 года… Это он вдохновил этих молодых людей, часть из которых были несовершеннолетними, на организацию этих жестоких действий. Цель стояла именно убить, покалечить, а не просто напугать", – заявил Геращенко.Он добавил, что шестеро участников группировки арестованы сроком на два месяца, "несмотря на молодой возраст некоторых"."На сегодня я могу уверенно сказать, что организатор Тычка связывался через социальные сети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений. Я не исключаю, что это, вся эта акция – действия российских спецслужб, чтобы разжечь межнациональную и расовую рознь в Украине. Сейчас служба безопасности Львовской области очень активно изучает изъятые телефоны, компьютеры", – добавил Геращенко.23 июня участники ранее не известной неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине Львова. От ножевых ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все жертвы – ромы из Закарпатья.Нападение осудили в ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы и посольстве США в Украине.По мнению главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, провокацию могла устроить РФ ради "игры на межнациональных вопросах". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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