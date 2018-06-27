Сегодня во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске попытаются договориться о перемирии на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, передает

"Будет попытка договориться и, главное, отработать технологию обеспечения прекращения обстрелов, то есть установление режима тишины по всей линии фронта. А это 426 километров. Прекратить хотя бы на два летних месяца, когда жатва, каникулы, отпуска... На последних переговоров 13 июня мы в нашей рабочей группе по вопросам безопасности договорились, что подготовимся и попробуем выйти на согласованные действия, чтобы достичь этой цели", - сообщил Марчук.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них 11 с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое ранены.

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