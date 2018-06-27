|В результате взрыва в больнице Техаса погиб один человек
|27.06.2018 10:59
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Еще 12 получили раненияВ результате взрыва в больнице в штате Техас, США, один человек погиб и двенадцать получили ранения.
Фото: twitter.com/BeltonPolice
Взрыв произошел в части больницы, где строилось новое крыло, сообщает BBC.
Фото: twitter.com/BeltonPolice
Четверо из 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, отмечает главный медицинский работник
Взорвался электрический генератор, добавляет один из свидетелей.
Напомним, по меньшей мере 130 человек пострадали в результате взрыва на митинге в Эфиопии.
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