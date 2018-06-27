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В результате взрыва в больнице Техаса погиб один человек
27.06.2018 10:59
В результате взрыва в больнице Техаса погиб один человек
Еще 12 получили ранения
В результате взрыва в больнице в штате Техас, США, один человек погиб и двенадцать получили ранения.
В результате взрыва в больнице Техаса погиб один человек Фото: twitter.com/BeltonPolice

Взрыв произошел в части больницы, где строилось новое крыло, сообщает  BBC.

Фото: twitter.com/BeltonPolice

Четверо из 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, отмечает главный медицинский работник

Взорвался электрический генератор, добавляет один из свидетелей.

Напомним, по меньшей мере 130 человек пострадали в результате взрыва на митинге в Эфиопии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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