Еще 12 получили ранения

Взрыв произошел в части больницы, где строилось новое крыло, сообщает BBC. Фото: twitter.com/BeltonPolice Четверо из 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, отмечает главный медицинский работник

Взорвался электрический генератор, добавляет один из свидетелей.