Украинские компании начали заражать опасным вирусом, активировать который хакеры хотят в один день

Об этом сообщил глава украинской киберполиции Сергей Демедюк, передает со ссылкой на .

«Хакеры из России заражают украинские компании вредоносными программами, чтобы создать так называемые “backdoors” для масштабного скоординированного удара», — отметил он.

Более того, по словам Демедюка, под ударом оказались компании из самых разных областей.

«Хакеры инфицируют компании в разных отраслях, в частности банки или предприятия энергетической инфраструктуры. Структура вредоносного программного обеспечения свидетельствует о том, что люди, стоящие за ним, хотят активировать его в определенный день», — подчеркнул он.

Демедюк уточнил, что масштаб новой атаки должен был быть на том же уровне, что и в прошлом году.

«Все, что мы сейчас наблюдаем, делается с такой же масштабностью, как NonPetya: с массовой поддержкой и обеспечением внедрения, на высоком организационном уровне, который обыкновенный хакер не способен сделать. Это поддержка уровня государства — очень дорогая и синхронная. Без помощи государственных органов это невозможно. Мы сейчас говорим о . Все, что мы перехватили за этот период — 99 процентов следы идут оттуда», — подчеркнул он.

Напомним, российские хакеры пытались осуществить кибератаку на одну из стран через информационные ресурсы Министерства здравоохранения Украины. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как отмечается, удалось заблокировать кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран из-за несанкционированного использования ресурсов Минздрава.

«Правоохранители задокументировали факт нарушения правил защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем должностными лицами одного из государственных предприятий Минздрава. Указанные нарушения привели к получению злоумышленниками незаконного доступа к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения», — говорится в сообщении .

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