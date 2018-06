var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4084; coreola.articleid = 253000; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4084] = 4084; coreola.statstart(); $(document).ready(function(){ if(coreola.userid == 0){ document.oncopy = function () { var bodyElement = document.body; var selection = getSelection(); var href = document.location.href; var copyright = " Больше читайте тут: " + href + " "; var text = selection + copyright; var divElement = document.createElement('div'); divElement.style.position = 'absolute'; divElement.style.left = '-99999px'; divElement.innerHTML = text; bodyElement.appendChild(divElement); selection.selectAllChildren(divElement); setTimeout(function() { bodyElement.removeChild(divElement); }, 0); }; } }); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Путин сейчас играет на теме самоизоляции России. Возвращение в G8 – неожиданный удар для него { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/snegirev/putin-seychas-igraet-na-teme-samoizolyacii-rossii-vozvrashchenie-v-g8-neozhidannyy-udar-dlya-nego-253000.html" }, "headline": "Путин сейчас играет на теме самоизоляции России. Возвращение в G8 – неожиданный удар для него", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2530/0_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-06-27T11:48:12+02:00", "dateModified": "2018-06-27T11:58:05+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "На Западе понимают, что представительство или отсутствие России в G8 никак не сдерживает ее от реализации военных планов, считает общественный активист Дмитрий Снегирев." , "keywords": "Россия, Владимир Путин, США, Украина, Большая семерка, Дмитрий Снегирев, Дональд Трамп" } Дмитрий Снегирев Общественный активист. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа". все материалы автора → Путин сейчас играет на теме самоизоляции России. Возвращение в G8 – неожиданный удар для него Сегодня 11.48 | комментариев: Президент США Дональд Трамп допустил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в июле. 21 июня в Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается посетить Москву на следующей неделе. Там он обсудит предстоящую встречу главы Белого дома с президентом РФ. Ранее, 8 июня, Трамп призвал вновь принять Россию в состав "Большой восьмерки", через четыре года после того, как она была выдворена оттуда за аннексию Крыма.Трамп ведет с Путиным собственную игру, и последнее слово будет за ним. Заявления Трампа о возвращении России в G8 – не "зрада", а один из элементов контроля над Кремлем. В частности, Трамп в свое время заявил о возможном выводе войск США из Сирии, и это звучало странно. Но потом США нанесли ракетно-бомбовые удары по силам диктатора Сирии и союзника России Башара Асада. Сейчас из Сирии выводят иранские вооруженные формирования, чего бы не произошло без согласия России. То есть Россия пошла на уступки США.Такую же многоходовку Трамп разыгрывает и с заявлениями о возвращении России в G8. Замечу, Россия – крупный геополитический игрок, есть процессы, которые без согласия с Москвой решить невозможно. Сирия, иранская ядерная программа, война на востоке Украины, КНДР.Вернув Путина в лоно "рукопожатных" лидеров, Трамп обставит его красными флажками. Это перехват инициативы. Президент США показал, что тоже неплохой геополитический шахматист. Это неожиданный удар для Путина – возвращение в G8. Ведь Путин сейчас играет на теме самоизоляции России. А таким образом выяснится, что ничего подобного нет. Это разрушает стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



