Шестеро украинских моряков с задержанного в Греции судна RS 300 97 освобождены.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в своем микроблоге .

«Хорошая утренняя новость: шестеро украинских моряков судна RS 300 97, которые больше 1,5 года пребывали под запретом выезда из Греции, вернулись этой ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие тоже вернулись к своим родным и близким», — написал министр.

Ранее МИД сообщал, что по состоянию на 5 марта в Греции задержаны 132 гражданина Украины за перевозку нелегальных мигрантов, 105 из них — осуждены.

Напомним, рыболовецкое судно RS-300 №97 потеряло ход 21 ноября 2016 года и дрейфовало в Средиземном море двое суток. Позже стало известно, что судно задержано в Греции по подозрению в контрабанде сигарет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира