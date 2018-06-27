|Финляндия готова предложить свои услуги для встречи Трампа с Путиным
|27.06.2018 11:05
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Финляндия готова предложить свои услуги для проведения на ее территории встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа, если получит соответствующую просьбу. Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистьо в Twitter, передает
“Было много вопросов по статье Politico о возможной встрече Трампа с Путиным в Хельсинки. Комментарий Президента Сауле Ниинистьо: “Финляндия всегда готова предложить хорошие услуги, если о них попросят”, — говорится в заявлении.
Как сообщал накануне издание Politico сообщил, что местом возможной встречи лидеров США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина могут стать Хельсинки.