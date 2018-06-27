|Британец украл у компании почти полмиллиона долларов и покупал породистых котят
|27.06.2018 11:06
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41-летнего мужчину признали виновными и приговорили к четырем годам тюрьмыПо данным правоохранителей, Фарримонд был "самой большой угрозой" финансам строительной фирмы.
Фото: из открытых источников
Финансовый директор строительной компании в Великобритании похитил в учреждения около £ 370 000 (около $ 490 000) для собственной выгоды. В частности, на украденные средства чиновник покупал породистых котят, сообщает BBC.
Суд в Британии признал Мэтью Фарримонда в 12 случаях мошенничества. В частности, человек мошенническим методом переводил деньги на счета фиктивных компаний, маскируя это под благотворительность.
Фарримонд и его партнер жили "за пределами своих возможностей", но смогли отложить депозит в размере £ 150 000 "на дом с украденными деньгами", заявил обвинения.
Британец попал под подозрение, когда были обнаружены два чека с незапланированными расходами на благотворительность.
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