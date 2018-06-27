Белый дом и президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уделяют большое внимание вопросам обеспечения безопасности в Украине и поддержки украинских реформ. Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Джон Салливан после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Копенгагене, передает пресс-служба Кабмина.

"Администрация президента США Дональда Трампа и лично Дональд Трамп считают вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержки реформ, введенных правительством, одним из самых важных", - сказано в сообщении.

Гройсман, со своей стороны, отметил, что решение вопросов безопасности в Украине и поддержка украинских реформ - ключ к общему успеху.

Известно, что стороны также затронули вопросы инвестиционного и энергетического сотрудничества в рамках препятствования строительству газопровода "Северный поток-2" и "обеспечения устойчивого транзита топлива мощностями украинской ГТС".

"Мы партнеры, мы готовы говорить и принимать решения в интересах Украины и наших международных партнеров", - подчеркнул премьер Украины.

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