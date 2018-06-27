Из здания Высшего совета правосудия, что на улице Студенческой, утром 27 июня безотлагательно эвакуировали работников из-за сообщения о минировании. Об этом говорится на странице ВСП в Facebook.

По данным корреспондента телеканала "112 Украина", были эвакуированы более 100 человек.

На сегодня было запланировано заседание, на котором должны были рассматривать дисциплинарные нарушения судей.

В полиции подтверждают, что сообщение о минировании поступило в 9:15. По адресу незамедлительно выехали сотрудники всех профильных служб.

Информацию зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений.

Сейчас идет проверка помещений здания и прилегающей к ней территории. Решается вопрос касательно открытия уголовного производства.

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